Beauty-Hacks für Mamas die keine Zeit haben

5. Kombinationen sparen Zeit

Man kann so viele Dinge gleichzeitig tun. Zähneputzen unter der Dusche, während man das warme Wasser über den Rücken laufen lässt und so auch noch einen Wellness-Moment erlebt. Shampoo und Conditioner gleichzeitig auftragen (Shampoo am Ansatz, Pflege nur an den Spitzen)... überlegt euch einen Ablauf, der für euch funktioniert und optimiert eure Beauty-Routine damit.