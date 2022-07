Diese liegen etwa in fehlenden finanziellen Mitteln und administrativen Hürden. Vor allem aber: Kinderkrebs gilt als seltene Krankheit. Während jährlich 40'000 Erwachsene an Krebs erkranken, sind es – im Verhältnis «nur» – 350 Kinder. Deshalb ist Krebs bei Kindern laut Kinderkrebs Schweiz für die Pharmaindustrie schlichtweg kein lukratives Geschäft. Diese Aussage stützt Nicolas Waespe, Oberarzt am Inselspital Bern und spezialisiert auf die Behandlung krebskranker Kinder und Jugendlicher. In einem Interview zur Sensibilisierungskampagne sagt er: «Es ist für die Pharmaindustrie sehr viel weniger lohnend, Medikamente für kindliche Tumoren zu entwickeln, weil Krebs bei Kindern im Vergleich zu Erwachsenen so selten ist.»