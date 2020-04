In manchen Familien liegen wegen der Isolation die Nerven blank. Es kommt zu Gewalt der Eltern gegenüber ihren Kindern. Dies sagt Marlies Haller, Geschäftsführerin der Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern, in der «Sonntagszeitung». Lehrpersonen würden im Videounterricht mit ihren Schülerinnen und Schülern vermehrt Spuren von körperlicher Gewalt auffallen.