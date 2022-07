2. Dort lernen, wo Gefahr droht

Weit über 90 Prozent der Ertrinkungsunfälle passieren an Flüssen und Seen, wo Strömung, Untiefen und Wassertrübe ins Spiel kommen. «Ich fände sinnvoll, wenn Schulen den Mut hätten, einen Teil des Schwimm- und Wassersicherheitsunterrichts an einem offenen Gewässer abzuhalten. Dass die Kinder also dort ein sicherheitsbasiertes Verhalten erlernen, wo auch tatsächlich die Unfälle passieren.»