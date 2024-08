Aber dürfen Lesen, Schreiben und Rechnen darunter leiden?

Nein, natürlich nicht. Diese Kulturtechniken haben noch immer einen zentralen Platz im Unterricht – das wird auch so bleiben. Interessanterweise werden immer wieder angeblich schlechte Ergebnisse bei der PISA-Studie erwähnt. Die Schweiz ist unter den besten acht Ländern, also über dem OECD-Durchschnitt. In Mathematik schneiden Schweizer Schülerinnen und Schüler sogar herausragend ab.