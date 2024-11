Konflikte, die vor einer Trennung im Raum standen, verschwinden nicht plötzlich. Würden Sie einem Paar, das ein WG-Modell in Betracht zieht, zu professioneller Begleitung raten?

Es ist tatsächlich so, dass Eltern, die eine Paarbeziehung gelebt haben, selten konfliktfrei auseinandergehen. Oft stehen Enttäuschung und Verletzung im Raum. Von daher ist es empfehlenswert, sich zu fragen: Wie will ich eigentlich leben? Was stimmt für mich? Was nicht? Was können wir als getrenntes Elternpaar unserem Kind bieten? Ob man diese Fragen für sich alleine beantwortet oder als Paar – und ob man dies in professioneller Begleitung tut – ist individuell.