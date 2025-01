Dank diesen Tricks tragen eure Kinder gerne eine Mütze

1. Vorbild sein

Kinder sind gute Beobachter und in der Regel eifern sie den Erwachsenen nach. Wollt ihr also, dass eure Kinder bei kalten Temperaturen eine Wintermütze tragen, dann geht am besten mit gutem Vorbild voran und tragt selbst stets eine Kappe. Erklärt auch gerne, weshalb ihr das tut. Also sagt etwa: «Damit ich nicht friere, trage ich bei kalten Temperaturen immer eine Mütze.» Oder: «Diese Mütze wärmt im Winter meine Ohren.»