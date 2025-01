Auch viele menschliche Eltern praktizieren instinktiv diese Art des Sprechens mit ihren Babys. Obwohl Babysprache oft belächelt oder sogar kritisiert wird, hat sie einen Nutzen: «Babysprache ist interessant für Babys, wodurch sie sich intensiver damit beschäftigen. Deswegen kann gesagt werden, dass Babysprache durchaus förderlich ist und das Erlernen von Sprache erleichtert», so Psychologe Manuel Bohn vom Max-Planck-Institut in einem Interview mit einem Gesundheitsmagazin. Diese kindgerechte Form der kommunikativen Interaktion fördert also die Motivation kleiner Kinder, herauszufinden, wie Sprache funktioniert und wie sie aufgebaut ist.