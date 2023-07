Darum brabbeln Jungs im ersten Lebensjahr mehr als Mädchen

Der Spruch «Ein Mann, ein Wort – eine Frau, ein Wörterbuch» hält sich seit Jahrzehnten hartnäckig. Lange hiess es, Frauen sprächen pro Tag rund 20'000 Wörter, während Männer nur auf 7000 kommen. Eine Studie, welche zwischen 1998 und 2004 in den USA und in Mexiko durchgeführt wurde, kam jedoch zum Schluss, dass Frauen und Männer fast genau so viel reden. Geht es jedoch um die Sprachentwicklung von Kindern, wird Mädchen noch immer ein leichter Vorteil zugeschrieben.