Doch wie kam es überhaupt zu diesem 6-7-Trend? Den Grundstein dazu legte der Song «Doot Doot» vom US-Rapper Skrilla (26). Dieser erschien im Dezember 2024 und in dessen Refrain werden die Zahlen Six-Seven genannt. Dabei soll es sich um eine Anspielung auf die 67th Street in Chicago handeln. Viral ging der Trend schliesslich über Social Media und vor allem durch TikTok-Videos von Basketball-Stars. LaMelo Ball (24), der genau 6.7 Zoll – also 2.01 Meter – gross ist, veröffentlichte ein Video, das mit dem Song unterlegt ist. Taylen Kinney (17), ebenfalls ein US-Basketballer, antwortete in einem Video auf die Frage, wie ihm ein Drink schmeckt, mit «Six Seven» und machte dazu die mittlerweile berühmte Handbewegung. Ebenfalls massgeblich zum Hype beigetragen hat der Teenager Maverick Trevillion, der im März 2025 während eines Basketballspiels die Zahlenkombination in eine Kamera schrie.