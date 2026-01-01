Es ist ein Phänomen, das seit einer Weile in Schulzimmern, auf Pausenplätzen oder zuhause am Esstisch zu beobachten ist: Tauchen im Gespräch die Zahl 67 oder die Ziffern sechs und sieben auf, schreien die Kinder sofort «Six Seven», bewegen die Handflächen auf und ab und kriegen sich kaum mehr ein vor Lachen. Vor allem für Lehrpersonen kann das ganz schön anstrengend sein. Viele berichten davon, darauf zu achten, die Zahl möglichst nicht mehr zu erwähnen, keine Rechenaufgaben zu stellen, deren Resultat 67 ist oder sogar die Seite 67 aus Lehrmitteln herauszuschneiden.
Doch wie kam es überhaupt zu diesem 6-7-Trend? Den Grundstein dazu legte der Song «Doot Doot» vom US-Rapper Skrilla (26). Dieser erschien im Dezember 2024 und in dessen Refrain werden die Zahlen Six-Seven genannt. Dabei soll es sich um eine Anspielung auf die 67th Street in Chicago handeln. Viral ging der Trend schliesslich über Social Media und vor allem durch TikTok-Videos von Basketball-Stars. LaMelo Ball (24), der genau 6.7 Zoll – also 2.01 Meter – gross ist, veröffentlichte ein Video, das mit dem Song unterlegt ist. Taylen Kinney (17), ebenfalls ein US-Basketballer, antwortete in einem Video auf die Frage, wie ihm ein Drink schmeckt, mit «Six Seven» und machte dazu die mittlerweile berühmte Handbewegung. Ebenfalls massgeblich zum Hype beigetragen hat der Teenager Maverick Trevillion, der im März 2025 während eines Basketballspiels die Zahlenkombination in eine Kamera schrie.
Und was soll das Ganze nun bedeuten? So genau scheint das niemand zu wissen. Manche vergleichen «Six Seven» mit dem Ausdruck «So lala». Im Grunde hat «Six Seven» aber keine Bedeutung – Und gerade diese Absurdität trifft den Humor der Generation Alpha (Jg. 2010 bis 2025). «Six Seven» ist ihr Insiderwitz. Sie wenden ihn völlig zufällig und als Antwort auf diverse Fragen an. Das Unverständnis und die Ratlosigkeit der Erwachsenen macht ihn für sie noch lustiger. Wichtiger als die Bedeutung des Begriffs ist für die Kinder und Jugendlichen, dass er überhaupt verwendet wird. Er hat für sie eine soziale Komponente und drückt die Zugehörigkeit zur jungen Generation und das Abgrenzen von den Erwachsenen aus.
Eltern und Lehrpersonen hoffen auf Ende des Hypes
Während viele Erwachsene und Lehrpersonen darauf warten, dass der Trend endlich wieder verschwindet, wurde «Six Seven» kürzlich vom englischsprachigen Online-Wörterbuch dictionary.com sogar zum Wort des Jahres 2025 gekürt. Das Wort des Jahres soll jeweils «als sprachliche Zeitkapsel dienen und gesellschaftliche Trends und globale Ereignisse widerspiegeln, die das Jahr geprägt haben». Zu den Gründen für die Wahl steht auf der Website unter anderem: «Die Suchanfragen nach 67 nahmen ab Sommer 2025 dramatisch zu. Seit Juni haben sich diese Suchanfragen mehr als versechsfacht, und bislang gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Anstieg nachlässt.»
Gewisse Eltern versuchen jedoch aktiv, dem Trend entgegenzuwirken – und zwar indem sie den Ausdruck «Six Seven» ebenfalls benutzen, um ihn dadurch für die Kinder uncool zu machen. Robbie Williams (51) und seine Frau Ayda Field (46) liessen sich von «67» sogar für ihr Halloween-Kostüm inspirieren. Zu ihrem Instagram-Video schrieben sie: «Ich glaube, der Trend ist offiziell vorbei, wenn Mutter und Vater es tun.»