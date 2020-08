Und was können Mama oder Papa dem Kind in so einer Situation Gutes tun?

Beim Kind bleiben und ihm zeigen: «Du bist okay mit deiner Wut.» Bloss nicht als Bestrafung weggehen! Dauert die Wut länger an, kann man zum Beispiel im gleichen Raum etwas aufräumen. Wenn Eltern immer wieder an den Punkt kommen, an dem es für sie unerträglich wird, sollten sie sich eine Beratung gönnen um herauszufinden, warum das so ist: Was löst die Wut meines Kindes bei mir aus? Vielen ist zwar bewusst, dass solche Momente zur Entwicklung des Kindes gehören, aber sie finden es so unangenehm, dass sie es fast nicht aushalten.