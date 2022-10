Darum haben intelligente Eltern oft weniger schlaue Kinder

Stimmt alles nicht, meint der US-Psychologe und Verhaltensforscher Robert Plomin. Er ist der Überzeugung, dass nicht die Erziehung und die Umwelt den Charakter eines Menschen formen, sondern hauptsächlich die Gene. Deren Einfluss sei jahrzehntelang massiv unterschätzt worden. In einem Interview mit dem Magazin «Geo» sagte er: «Ob wir mutig sind oder musikalisch, witzig, empathisch oder introvertiert – mindestens 50 Prozent davon liegt schon bei der Geburt in unseren Genen.» Interessen, Charaktereigenschaften und die Intelligenz seien also das Ergebnis der genetischen Veranlagung und nicht der Erziehung.