Darum können Schwangerschaftstests falsch-negativ sein

2. Es wurde kein Morgenurin verwendet

Gleich nach dem Aufstehen ist das hCG-Level am höchsten und deshalb die Wahrscheinlichkeit am grössten, dass der Test die Hormonveränderung registriert. Je fortgeschrittener die Schwangerschaft ist, desto eher fallen aber auch am Nachmittag durchgeführte Tests korrekt aus.