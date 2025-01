Darum leiden viele Frauen nach der Geburt an Haarausfall

Längere Wachstumsphase während der Schwangerschaft

Um zu verstehen, was auf dem Kopf passiert, muss man wissen, dass das Haarwachstum in drei Phasen verläuft: Wachstum, Ruhe und Ausfallen. Der höhere Östrogenspiegel während der Schwangerschaft sorgt dafür, dass die Haare länger in der Wachstumsphase bleiben und kaum ausfallen. Deshalb haben Schwangere oft volles Haar. Sinkt der Östrogenspiegel nach der Geburt oder nach der Stillzeit, gelangen viele Haare gleichzeitig zuerst in die Ruhephase und fallen dann allmählich aus. Bei einem Grossteil der Haare in der Bürste handelt es sich also um solche, die ohne eine Schwangerschaft schon längst ausgefallen wären. Kommen dann noch Stress, Schlafmangel oder ein hoher Blutverlust während der Geburt hinzu, können diese Faktoren den Haarausfall verstärken.