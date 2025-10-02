Darum sind Kinder leidenschaftliche Sammler.

Ob es nun Kastanien, Steine, Schneckenhäuser oder Laubblätter sind – die Jacken- und Hosentaschen von Kindern sind oft gefüllt mit allerlei Krimkrams, der ihnen durch den Tag so begegnet ist. Wer nun denkt, bis zum Abend haben sie längst vergessen, was sie sich so alles eingesteckt haben, irrt sich. Die Errungenschaften werden zuhause meist stolz präsentiert und in Schubladen oder Schatullen aufbewahrt. Irgendwann quellen diese über, doch das Kind weigert sich, endlich auszumisten und sich von seinen Schätzen zu trennen. Die meisten Kinder sind leidenschaftliche Sammler.