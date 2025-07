Darum sollte man Kinder auch beim Aufwachen begleiten

Sobald wie möglich zum Kind gehen

Nimmt ein Elternteil solche Anzeichen wahr und möchte sein Kind deshalb gezielter in den Tag begleiten, kann er oder sie die Aufwachbegleitung ganz individuell gestalten. So wie es zur Familie und zum Kind passt. «Ideal wäre natürlich, wenn morgens eine Bindungsperson noch mit dem Kind im Bett verweilt und man gemeinsam aufsteht», sagt Melanie Ewald. In der Realität ist das aufgrund unterschiedlicher Verpflichtungen jedoch oft schwer umsetzbar. Wichtig sei aber auf jeden Fall, sofort zum Kind zu gehen, wenn es aufwacht, oder am besten einige Minuten zuvor.