Darum sollte man mit Kindern über Geld sprechen

Ebenfalls essenziell, um einen gesunden Umgang mit Geld zu erlernen, sind eigene Erfahrungen. Andrea Schmid-Fischer sagt dazu: «Wichtig ist, dass Eltern ihren Kindern Erfahrungsräume in einem Ausmass zulassen, in dem weder ihnen noch dem Kind grosser Schaden entstehen kann.» Auch Grenzen und der Umgang mit ihnen seien wichtige Erfahrungen für ein Kind. Gerade in Sachen Geld können sie gemäss der Expertin als schützende Leitplanken dienen.