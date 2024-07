Auch die Gurte stellen ein Risiko dar

Eine Gefahr geht auch von den Gurten aus. Wenn Eltern ihre Kinder in der Babyschale aus dem Auto nehmen, lockern oder lösen sie oft die Gurte, weil sie davon ausgehen, dass dies bequemer sei fürs Kind. Katherine Hutka, Präsidentin der Child Passenger Safety Association in Kanada sagt gegenüber «Today's Parent»: «Dies ist äusserst gefährlich. Das Baby kann leicht in diese unsichere C-Form rutschen, in der sein Kinn auf der Brust liegt. Wenn Sie ein Baby nicht anschnallen, kann es sich winden und und drehen.» Es befindet sich also nicht mehr in der gesicherten Position, welche die Gurte vorgeben.