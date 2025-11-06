Folgeschäden ausschliessen

Werden die Einschnürungen rasch erkannt und beseitigt, geht es den Babys bald wieder gut und es ist nicht mit Schäden zu rechnen. Lässt sich das Haar nicht mit Hilfe von Pinzette und Nagelschere entfernen, kann eine Enthaarungscreme dafür sorgen, dass sich das Haar löst. Anschliessend sollte die betroffene Stelle gewaschen und desinfiziert werden. Wurde das Haar oder der Faden eine Weile nicht entdeckt, sollte zur Sicherheit eine Kinderärztin oder ein Kinderarzt aufgesucht werden, um allfällige Folgeschäden oder eine Blutvergiftung auszuschliessen.