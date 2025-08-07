Darum sollten Eltern mehr nach dem Faultier-Prinzip erziehen

Ballmann sieht es als Problem, dass Kinder viel zu früh bewertet und beurteilt werden. Das beginne bereits in der Kita und bei Kinderärztinnen und -ärzten mit Beobachtungsbögen und Tabellen, die festlegen, was ein Kind in welchem Alter können muss. Nun ist die Entwicklung von Kindern aber individuell. Die einen sprechen beispielsweise schon mit einem Jahr gut, andere erst mit zwei Jahren. Letzteres muss noch kein Grund zur Sorge sein. Anke Elisabeth Ballmann räumt aber auch ein: «Natürlich gibt es auch ein ‹zu spät › und es ist gut, die Entwicklung zu beobachten.» Dabei dürfe man aber ruhig etwas entspannter sein, als das derzeit oft der Fall ist.