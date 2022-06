Das beugt einem Sonnenbrand besser vor als Sonnencreme

Was belegt Platz die ersten Plätze?

Den besten Sonnenschutz bietet Schatten. Ganz besonders in der Mittagssonne, also zwischen 11 und 15 Uhr, sollten sich Kinder nicht länger an der prallen Sonne aufhalten, auch nicht, wenn sie eingecremt sind. Den zweitbesten UV-Schutz bietet Kleidung.