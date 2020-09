Liebe Papas …

Das erwartet euch im Vaterschaftsurlaub wirklich

Am kommenden Sonntag entscheidet sich an der Urne, ob Väter in der Schweiz künftig nach der Geburt ihres Babys zwei Wochen zu Hause bleiben dürfen. Wir verraten euch, warum sich ein Ja lohnt und wie der Alltag mit einem Neugeborenen die Eltern zusammenschweissen kann.