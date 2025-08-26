Das grosse Geschäft ist im Kreisssaal Tagesgeschäft

Und während der Stuhl im Gebärsaal noch locker rausrutschte, geht hier in den ersten Tagen nach der Geburt oft nicht mehr viel. Viele neue Mamas leiden in den ersten Tagen mit Baby unter Verstopfung. Sie hat verschiedene Ursachen: von hormoneller Veränderung bis hin zu einer Presshemmung, weil Angst vor Schmerzen vorhanden ist.