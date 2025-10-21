Das hilft, wenn Babys keine Lust aufs Wickeln haben

Darum wehren sich Babys gegen das Wickeln

Ein Grund für das Verhalten des Babys ist: Es wird gerade mobil und möchte die Welt entdecken. Darauf, auf dem Wickeltisch ruhig zu liegen und das Windelnwechseln still über sich ergehen zu lassen, hat es gerade überhaupt keine Lust. Das Baby fühlt sich in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt und hat Angst, etwas Aufregendes zu verpassen. Zudem will es seine neu errungenen Fähigkeiten – etwa sich auf den Bauch zu drehen – so oft wie möglich austesten und trainieren.