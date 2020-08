Sich als Familie neu organisieren

Das ist für Kinder bei einer Trennung am wichtigsten

Wenn Eltern sich trennen, bedeutet das auch für die Kinder viel Stress. Was die Kleinen brauchen, um so eine Situation möglichst gut meistern zu können, weiss Sabine Brunner vom Beratungsangebot KET – Kinder und Eltern in Trennung.