Die isländische Gelassenheit bringt der populäre Ausspruch «Þetta reddast» auf den Punkt. Dieser bedeutet so viel wie: «Es kommt schon alles gut.» Das scheint nicht bloss eine Plattitüde zu sein, sondern im Denken der Isländerinnen und Isländer tief verwurzelt. Aus der Ruhe bringen lässt sich in Island niemand so schnell. Wetterphänomene wie zugeschneite Strassen nimmt man hier sportlich: Wer nicht mehr nach Hause kommt, übernachtet ohne grosses Aufsehen bei Freunden. In Kindergärten und Schulen hat es oft Schlafplätze für den Notfall.