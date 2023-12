Das können wir uns von Pisa-Sieger Singapur abschauen

So ganz zufrieden war Singapur mit den Ergebnissen der Pisa-Studie 2018 nicht. Und das, obwohl die Schülerinnen und Schüler des südostasiatischen Stadtstaats in allen getesteten Fächern – Mathematik, Lesekompetenz und Naturwissenschaften – auf Rang zwei lagen. Für sie war das ein Rückschritt. 2015 haben sie die Schülerinnen und Schüler der anderen Länder und Regionen in allen Fächern geschlagen. Nun ist ihnen genau das wieder gelungen. In keinem Fach konnte ein anderes Land Singapur das Wasser reichen. Die Schweizer Schülerinnen und Schüler lagen bei Pisa 2022, der aktuellsten Ausgabe der Studie, auf den folgenden Plätzen: Mathematik: Rang 8, Lesekompetenz: Rang 19, Naturwissenschaften: Rang 13. Ihre Leistungen liegen damit über dem Durchschnitt.