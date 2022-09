Das müssen Eltern über die Affenpocken wissen

In Deutschland wurde letzte Woche eine grössere Kindertagesstätte für zwei Wochen geschlossen, weil sich eine Betreuungsperson mit Affenpocken infiziert hat. Auch in Bern kam es zu einem Affenpocken-Fall in einer Kita. Eine Betreuungsperson hatte sich mit dem Virus angesteckt. Die Kita blieb geöffnet. Das Risiko einer Ansteckung bei Kindern schätzen Experten – sowohl aus Deutschland als auch aus der Schweiz – als gering ein.