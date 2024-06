Das müssen Eltern über die Lippen-Kiefer-Gaumenspalte wissen

Wie verläuft die Operation?

Um für die Sprachentwicklung normale Voraussetzungen zu schaffen, muss die Verbindung zwischen Mund und Nase verschlossen werden. Die Operation erfolgt in der Regel vor dem Erreichen des ersten Lebensjahres, also bevor das Kind zu sprechen beginnt. Bei der Operation werden die linke und rechte Seite der Spalte zusammengenäht, damit die normale Form und Funktion gegeben wird. Es gibt verschiedene Varianten, vorzugehen. So kann beispielsweise bereits mit sechs Monaten die Lippe zusammengenäht werden und der Gaumen erfolgt in einer späteren Operation, mit etwa zwölf Monaten. Wir empfehlen aber eine einmalige Operation im Alter von etwa zehn Monaten. So können Lippe und Gaumen schonender in einem Schritt operiert werden. Die OP erfolgt unter Vollnarkose und das Kind muss etwa zwei bis vier Nächte im Spital bleiben, darf aber sofort wieder normal trinken und Brei essen.