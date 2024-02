Das müssen Eltern über Kreidezähne wissen

Während glücklicherweise immer weniger Kinder an Karies leiden, ist eine andere Zahn-Erkrankung auf dem Vormarsch: Kreidezähne. Gemäss einer Studie der Universität Basel, die im Jahr 2022 veröffentlicht wurde, leidet fast jedes siebte Schulkind an einer Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH), wie Kreidezähne in der Fachsprache genannt werden. Zieht man frühere Studien aus anderen Ländern herbei, zeigt sich, dass vor zehn bis zwanzig Jahren noch deutlich weniger Kinder betroffen waren. Dafür, dass Kreidezähne unter Kindern und Jugendlichen zunehmen, spricht auch, dass die jüngeren der 1'252 von der Uni Basel untersuchten Kinder häufiger an Kreidezähnen litten.