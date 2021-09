Wie sieht es mit Patchwork-Familien und den Kindern anderer Partner aus?

Angenommen, ein neuer Partner oder eine neue Partnerin bringt ein Kind in die Ehe mit, hat dieses Kind gemäss Gesetz kein Recht auf das Erbe des Erblassers. Er könnte es jedoch in seinem Testament berücksichtigen im Rahmen seiner freien Quote, sprich, solange er keine Pflichtteilsansprüche anderer verletzt. In Patchwork-Familien ist es sehr empfehlenswert, sich rechtzeitig übers Erben Gedanken zu machen und sich nötigenfalls anwaltlich beraten zu lassen und die Erbfolge dann in einem Erbvertrag oder Testament zu regeln.