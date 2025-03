Das müssen Kinder über Geheimnisse wissen

Die Sozial- und Sexualpädagogin Tina Reigel von Little Fellow betont ebenfalls, wie wichtig es ist, dass Kinder wissen, dass sie mit ihren Eltern über alles sprechen können. Und zwar auch über Dinge, die als Geheimnis deklariert werden. Sie sagte dazu in einem Interview mit schweizer-illustrierte.ch: «Täterinnen und Täter versuchen, ihre Opfer zu manipulieren und setzen sie damit unter Druck, dass das, was geschehen ist, ihr gemeinsames Geheimnis ist. Deshalb sollten Kinder wissen, dass es nie schlimm ist, ein Geheimnis auszuplaudern.» Auch Tina Reigel vertritt die Meinung: «Ein Geheimnis hat ein Ende und darf zeitnah geteilt werden.»