1. Darf ich jetzt nur noch ambulant gebären?

Wichtigste Voraussetzung hier: Es muss Mutter und Kind gesundheitlich gut gehen. Die Frauenklinik im Berner Inselspital bietet weiterhin stationäre und ambulante Geburten an. Stefanie von Orelli, Chefärztin der Frauenklinik des Stadtspital Triemli in Zürich formuliert es so: «Eine rasche Entlassung nach der Geburt ist durchaus möglich, falls keine medizinische Hilfe notwendig ist.» Aus der Frauenklinik des Universitätsspitals Zürich klingt es ähnlich. Die Frage, ob Geburten – soweit es der Gesundheitszustand von Mutter und Kind zulässt – ambulant durchgeführt werden, beantwortet Frau Professor Dr. Nicole Ochsenbein-Kölble, Chefärztin der Frauenklinik mit einem klaren «ja». Die Begründung ist nachvollziehbar: «Um ein Risiko für Mutter und Kind durch den Spitalaufenthalt zu minimieren.»