Welches sind die häufigsten Fehler, die Eltern und Betreuungspersonen in Erstickungs-Notfällen machen?

Häufig wird den Kindern unvorsichtig in den Mund gefasst, auch mit Gegenständen wie Pinzetten, um die verschluckten Gegenstände herauszuholen. Dies ist sehr gefährlich, da bereits die kleinsten Verletzungen des Mundinnenraums zu Schwellungen führen können. Man muss es deshalb äusserst vorsichtig machen. Sollten Sie den Gegenstand im Mund Ihres Kindes entdecken, raten wir stattdessen, den Mundraum mit dem Zeigefinger auszuwischen und auf keinen Fall danach zu greifen, da er so noch tiefer in die Luftröhre gelangen kann. Auch wird einer Person, die sich verschluckt hat, oft im Sitzen oder Stehen auf den Rücken geklopft. Dies sollte man auf keinen Fall machen, da der Fremdkörper so nur noch weiter nach unten gleiten kann, statt rauszukommen. Dann gibt es auch Eltern, die in der Panik ihre Kinder schütteln, doch auch hier ist der Effekt der falsche – der Gegenstand kommt nicht raus und das Schütteln kann sogar zu schweren Hirnverletzungen führen.