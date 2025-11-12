Das müsst ihr über koreanische Vornamen wissen

Werfen wir einen Blick auf Schweizer Trendnamen, führen Mia, Lina, Emma, Noah, Mattero und Liam die Liste an. Weiten wir den Radius etwas aus, landen wir schnell in Korea. K-Pop hat die Welt schon lange erobert und Serien wie «Squid Game» lassen uns auch schon lange ans andere Ende der Welt blicken.
Das letzte Wort hat die älteste Person der Familie
Schwappen nach Musik und Serien nun auch Babynamen nach Europa? Möglich ist es! Zumal koreanische Babynamen wie zum Beispiel Ji-woo, Min-seo oder Ha-jun nicht nur harmonisch klingen, sie haben auch besondere Bedeutungen. So setzt sich jeder Name aus Schriftzeichen zusammen, die Tugenden, Naturbilder oder Lebenswünsche ausdrücken.
Ganz im Stil von andere Länder, andere Sitten ist es in Südkorea übrigens so, dass der Babyname oft von Familienältesten ausgesucht wird.
Durch den weltweiten Hallyu-Boom entdecken jedenfalls nun auch immer mehr Eltern in Europa koreanische Namen für ihren Nachwuchs. Wir stellen einige vor.
Ji-woo (지우) steht für Weisheit und Hausfreundschaft. Ji-woo ist ein sanft klingender ujnd moderner Name, der in Südkorea seit Jahren an der Spitze der Hitlisten steht.
Seo-yeon (서연) ist elegant, feminin und sehr beliebt in K-Dramen. Seo-yeon steht für Anmut und Klarheit.
Ha-eun (하은) verbindet Spiritualität mit Leichtigkeit und heisst übersetzt Gnade und Güte.
Min-seo (민서) ist eine Zusammensetzung aus Cleverness und Glück. Min-seo ist ein zeitloser Klassiker, den man oft in Filmen und Serien hört.
Su-bin (수빈) steht für Reinheit und Schönheit. Su-bin ist ein moderner Name, der oft gewählt wird.
Ye-jin (예진) ist durch die Schauspielerin Son Ye-jin («Crash Landing on You») bekannt geworden. Der Name steht für Schönheit und kostbarer Schatz.
Ha-jun (하준) ist seit Jahren einer der beliebtesten Jungennamen in Südkorea. Ha-jun bedeutet Grosszügigkeit und Talent.
Ji-ho (지호) ist ein harmonischer Name mit einem sanften Klang. Er steht für Weisheit und Grösse.
Min-jun (민준) wird von Intelligenz und Erfolg abgeleitet. Kein Wunder, dass er oft von beruflich erfolgreichen Eltern für ihre Söhne gewählt wird.
Seo-jun (서준) ist ein populärer Name mit ruhiger, sympathischer Ausstrahlung. Seo-jun steht für Sanftmütigkeit und Gerechtigkeit.
Tae-hyun (태현) ist ein klasssicher und eleganter Name, der in der Popkultur (zum Beispiel BTS-Mitglied Taehyun) sehr bekannt ist.
Joon-woo (준우) steht für gutaussehend und beschützt. Joon-woo ist ein moderner Name mit positiver Energie.
Ara (아라) ist ein kurzer Name, der weltweit ganz leicht auszusprechen ist. Er bedeutet Schönheit und Zierde.
Ji-an (지안) steht für Weisheit und Frieden. Der Name ist schlicht, elegant und einer der beliebtesten Unisex-Namen der letzten Jahre.
Yu-jin (유진) bedeutet kostbar und wahrhaftig.
Do-ha (도하) wird mit moralische Grösse und überqueren/übersteigen assoziert. Do-ha ist ein poetischer, moderner Name mit spiritueller Note.
Ha-rin (하린) ist ein Mix aus Gnade und Reinheit. Ha-rin ist bei Eltern beliebt, die einen sanften, harmonischen Klang schätzen.
Si-woo (시우) ist ein moderner Name mit einer mystischen und schon fast kosmischen Bedeutung. Er steht für Zeit und Haus des Universums.