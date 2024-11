Das passiert im Gehirn von Kindern, die gerne lesen

Das Gehirn von Leseratten verändert sich

Die Wissenschafter aus England und China nutzten für die Testergebnisse nicht nur die Aussagen der Eltern, sondern machten auch Hirnscans. Diese zeigten tatsächlich Unterschiede in der Gehirnstruktur. Frühere Leserinnen und Leser hatten mehr Gewebevolumen in Hirnbereichen, die an der Aufmerksamkeitssteuerung und der Verhaltensregulation beteiligt sind, wie die MRT-Scans zeigten.