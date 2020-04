Gerade beim aktuell grassierenden Coronavirus sagt man, Kinder stecken es viel besser weg als ältere Personen. Wäre es quasi wünschenswert für das Immunsystem, diesen Erreger in jungen Jahren schon kennenzulernen, damit er später weniger Schaden anrichten kann?

Sicherlich schon, denn dann sind wir in der Lernphase. Ein ausgebildetes also erwachsenes Immunsystem, welches einen Grossteil der Virengruppen kennt, kann dann besser mit Erkrankungen umgehen. Das SARS-CoV-19–Virus betrifft Erwachsene und Kinder. Die Symptome sind aber bei Erwachsenen insbesondere mit Begleiterkrankungen schwerer, weil das Virus in dieser Form dem Immunsystem nicht bekannt ist und es dieses also überrascht.