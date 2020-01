Wir haben dermassen kein Tamtam um die Nuggi-Entwöhnung gemacht, dass weder ich noch die Kinder gross Erinnerungen daran haben. Irgendwann (ziemlich spät, so auf den Kindergarten hin) fand ich halt, es sei jetzt Zeit, den Nuggi sein zu lassen. Also liessen wir ihn sein. Man liest ja öfter, daraus keine Riesengeschichte zu machen, sei das A und O, damit es klappt. Wir können das bestätigen. Kein Nuggibaum, keine Nuggifee, kein Nuggiweissichwas – kein Stress. Sylvie, 38



Bei uns ist die Nuggi-Entwöhnung schon ungefähr zehn Jahre her, aber das verlief bei uns eigentlich ohne Chnorz und schleichend. Erst fiel der Nuggi tagsüber weg, dann für die Schlafzeiten. Deadline war jeweils der Kindergarten. Das wussten die Kinder und irgendwann hat sie der Nuggi auch nicht mehr interessiert. Unser Jüngster hat ihn sogar schon als Baby weggeworfen und nie mehr einen angerührt. Absolutes No-Go war für mich reden mit einem Nuggi im Mund. Das sage ich auch bei anderen Kindern bis heute noch: «Nimm bitte den Nuggi aus dem Mund, ich verstehe kein Wort.» Paula, 42



Bei unserer Grossen dauerte der «Ablöseprozess» vom Nuggi mehrere Wochen lang – und mehrere Büchlein zum Thema. Mit «Paula braucht keinen Schnuller mehr» hat sie es dann geschafft, vielleicht, weil dieser Paula der Nuggi genau so wichtig war wie ihr. Wie in der Geschichte haben wir die Nuggis dann eines Abends in eine Box neben dem Bett gelegt – am nächsten Tag waren sie weg, und es lag dafür ein Päckli da. Das war kurz vor dem Kindergarteneintritt. Bis heute sagt sie manchmal, wenn sie müde ist, sie vermisse ihren Nuggi. Vor allem, wenn sie ihren kleinen Bruder an seinem nuckeln sieht. Bei ihm achteten wir aber von Anfang an darauf, dass wir ihm den Nuggi möglichst wenig geben – und siehe da: Ihm ist er gar nicht so wichtig. Christa, 37

