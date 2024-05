Das sind die beliebtesten Babynamen in der Stadt Zürich

Sofia und Leo an der Spitze

Der Name Sofia wurde 2023 an 26 neugeborene Mädchen mit Wohnsitz in der Stadt Zürich vergeben. Hinzu kommen 15 Mädchen, deren Eltern sich ebenfalls für diesen Namen, allerdings mit der Schreibweise «Sophia», entschieden haben. Der zweithäufigste Mädchenname im Jahr 2023 war in Zürich Olivia mit 21 Neugeborenen und auf dem dritten Platz liegt Ella mit 20 Neugeborenen Mädchen, welche auf diesen Namen hören. Weiter in den Top Five sind Mila und Emma. Die beiden Namen wurden 2023 in Zürich 17 Mal vergeben.