Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa

Namen wie Elisabeth oder Maria hört man hierzulande auf Spielplätzen zwar selten, doch Sofia, Emma und Emilia waren 2021 auch in der Schweizer Namensstatistik unter den Top Ten anzutreffen – und sind es übrigens aktuell noch immer. 2021 war Sofia in der Schweiz noch nicht ganz so beliebt wie auf dem gesamten Kontinent. Damals lag der Name auf Platz sechs, 2023 kletterte er hoch auf Platz drei. Während Emma in Europa Rang sieben erreichte, war er in der Schweiz der zweitbeliebteste Mädchenname – genau wie 2023. Emilia lag im Schweizer Ranking von 2021 auf Platz sechs und 2023 bereits auf Platz 4. Die anderen Namen aus der europäischen Top Ten schafften es in der Schweiz nicht unter die zehn beliebtesten Vornamen für neugeborene Mädchen