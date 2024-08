Das sind die drei gefährlichsten Dinge im Haushalt für Kinder

Doch auch andere Wasserquellen sollten Eltern nicht ausser Acht lassen. Sind Kinder auf ihrer Erkundungstour, machen sie auch vor einem Poolrand, einem Teich oder einer Regentonne keinen Halt. Die Folgen können fatal sein – im schlimmsten Fall droht Ertrinkungsgefahr. Laut dem Bundesamt für Statistik ertrinken in der Schweiz jedes Jahr drei Kinder im Alter von drei bis neun Jahren. Besonders Kleinkinder sind gefährdet. Wenn sie ins Wasser fallen, halten sie noch nicht automatisch die Luft an. Sie sind noch nicht in der Lage, den verhältnismässig schweren Kopf über Wasser zu halten. Bereits wenige Zentimeter Wassertiefe können deshalb zur Todesfalle werden.