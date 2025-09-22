Das sind die lustigsten Zahnfee-Rituale

Aufs Dach oder in die Erde

In Japan hinterlegen die Kinder ihre Zähne nicht für eine Fee oder eine Maus, sondern sie werfen sie weg. Zähne aus der oberen Zahnreihe werden aufs Hausdach geworfen, jene aus der unteren Reihe in die Erde. Dadurch sollen die neuen Zähne wissen, in welche Richtung sie wachsen müssen und möglichst gerade hervorkommen. Auch in der Türkei, in Griechenland und in Zypern ist es ein verbreiteter Brauch, die Zähne aufs Dach zu werfen. Dabei dürfen sich die Kinder etwas wünschen. Im mittleren Osten werden die Zähne oft in Richtung Sonne geworfen. Die Geste soll die Bitte um bessere, strahlende Zähne symbolisieren.