Das sind die schönsten Knabennamen, die auf «-us» enden

Eine Weile waren sie verschwunden, doch nun sind sie wieder auf dem Vormarsch: Knabennamen mit der Endung «-us». Zwar belegen diese Namen noch nicht die obersten Plätze in der Statistik der beliebtesten Vornamen, der Babynamen-Expertin Andrea Horka fällt aber auf, dass sie immer häufiger Namen mit Endungen wie «-ian» oder «-o» ersetzen. Höchste Zeit also, um zu schauen, welche «-us»-Namen für kleine Knaben in Frage kommen: