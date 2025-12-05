Das sind die Welpen der Fondation Barry im Video

Was für ein Getümmel! Die elf Bernhardiner-Welpen sind nicht zu bändigen. Sie wälzen sich am Boden, jagen einander nach, knabbern mit ihren spitzen Zähnchen an der Wolldecke, zwei ziehen dem «Schweizer-Illustrierte»-Fotografen an den Schuhbändeln. Nach einer halben Stunde Tollhaus beginnen die Ersten zu gähnen – und den drei zuständigen Tierpflegerinnen gelingt es allmählich, die kleinen Barrys für das Gruppenfoto zu büschelen. Fünf Minuten später liegen alle elf Wollknäuel auf- oder nebeneinander da – sie sind eingedöst. 20 Stunden am Tag schlafen sie. So ein Hundeleben ist anstrengend!