Das sind die wichtigsten Tipps für sichere Weihnachten

Es sollten die erholsamsten und besinnlichsten Tage des Jahres sein: Die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Man ist mit seinen Liebsten zusammen, lässt die vergangenen Monate Revue passieren und entspannt. Doch leider sind diese Tage auch jene, in denen die Feuerwehr besonders häufig ausrücken muss, um Brände zu löschen. Gemäss der Axa Versicherung ereignen sich im Dezember rund 50 Prozent mehr Wohnungsbrände als in anderen Monaten. Schuld daran ist häufig der Weihnachtsbaum – respektive ein falscher Umgang mit ihm. Hält man sich nämlich an einige Sicherheitsregeln, kann man die Brandgefahr massiv verringern.