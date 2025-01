Das sollten Eltern von Zwillingen bei der Namenswahl beachten

Verwechslungen vermeiden

Genau das ist aber eine der grössten Schwierigkeiten: Die Namen sollten zusammenpassen, aber dennoch nicht so ähnlich sein, dass es rasch zu Verwechslungen kommt. Von den Paarungen Mia und Mio oder Maria und Mario ist also abzuraten. Die Psychologin und Drillingsmutter Elian Zürcher sagte dazu in einem Gespräch mit schweizer-illustrierte.ch: «Werden die Namen nahezu identisch gewählt, zum Beispiel Lia und Mia oder Nick und Mick, dann ist dies zwar süss, aber kann für die Kinder auch zur Belastung werden.» Für jedes Kind, egal ob Einling, Zwilling oder Noch-Mehrling, sei es für die Entwicklung der eigenen Identität wichtig, nicht nur/nicht immer in Beziehung zum Geschwisterkind gesehen zu werden, sondern auch als eigenständige Person wahrgenommen zu werden.