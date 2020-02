• Auf das Kind eingehen: «Das Wichtigste ist, dass sich Eltern am Kind orientieren und ihm gut zuhören. Freut es sich auf den neuen Ort oder ist die Züglete eher mit Ängsten und Trauer verbunden? Muss sich das Kind «nur» von der Wohnung oder auch von Gspänli in Kita, Kindergarten oder Schule verabschieden? Je nach Situation sollten die Eltern den Umzug dann stärker thematisieren, Rituale machen und sich mit dem Kind bewusst von seiner alten Umgebung verabschieden.»



• Abschiedsrituale begehen: «Ein schönes Abschiedsritual könnte sein, ein Album mit Fotos der Gspändli zu machen oder einen Setzkasten mit schönen Steinen oder anderen Dingen von seinen Lieblingsplätzen zu sammeln.»



• Sicheren Hafen bis zuletzt bestehen lassen: «Auch wenn sich in den letzten Tagen vor dem Umzug die Wohnung rundherum immer mehr lichtet: Das Kinderzimmer oder zumindest das Kinderbett als sicherer Hafen soll möglichst bis zuletzt bestehen bleiben.»



• Vorausschauen: «Wichtig ist auch, schon vom alten Ort aus an den neuen Ort zu gehen, damit das Kind weiss, was auf es zukommt. Und zwar nicht nur die neue Wohnung, sondern auch die Umgebung darum herum und allenfalls das neue Schulhaus, den Weg dorthin sowie natürlich die künftige Lehrperson.»



• Die Kinder mitreden lassen: «Ideal, um die Vorfreude der Kinder zu wecken, ist es, sie bei einigen Dingen mitentscheiden zu lassen: Wer kriegt welches Zimmer, oder welche Farbe sollen die Wände in deinem Zimmer haben?»



• Die Gspändli nicht vergessen: «Auch für die Nachbarskinder kann es ein grosse Veränderung sein, wenn ihre liebsten Spielkameraden plötzlich nicht mehr da sind. Vielleicht kann man sie bei den Abschiedsritualen miteinbeziehen. Und danach den Kontakt – je nach Distanz wenigstens über Social Media – weiterhin pflegen.»