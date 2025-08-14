Das steckt hinter dem «Eldest Daughter Syndrome»

Frauen mit «EDS» berichten etwa davon, dass sie aufgrund der frühen elterlichen Erwartungshaltung einen ausgeprägten Perfektionismus entwickelt haben und sich selbst oft zu viel Druck machen. Zudem neigen viele dazu, sich für das Wohlergehen ihrer Mitmenschen verantwortlich zu fühlen und Schwierigkeiten zu haben, eigene Grenzen zu setzen. Sie vernachlässigen oft ihre Bedürfnisse, stellen sich selbst hinten an und haben Mühe damit, um Hilfe zu bitten oder diese anzunehmen. In Partnerschaften haben sie ausserdem häufig das Gefühl, sich beweisen zu müssen. Das alles kann zu einem geringen Selbstwertgefühl, grossem Stress und sogar Angstzuständen führen.