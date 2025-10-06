Das steckt hinter dem Erziehungstrend FAFO-Parenting

Aus Fehlern lernen

Doch wie funktioniert FAFO-Parenting nun in der Praxis? Im Grunde geht es darum, dass Kinder ihre eigenen Fehler machen und daraus lernen sollen – ohne dass sie direkt von den Eltern bestraft werden. Möchte das Kind etwa bei Regen partout keine Gummistiefel anziehen, dann soll es halt mit den Stoffturnschuhen in die Pfütze springen und spüren, dass die Füsse nass werden. Oder wenn es bei tiefen Temperaturen keine Jacke tragen möchte, soll es merken, dass es nach wenigen Minuten zu frieren beginnt. Weigert es sich, abends rechtzeitig ins Bett zu gehen, soll es am nächsten Tag die Erfahrung machen, übermüdet zu sein.