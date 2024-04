Kultur: Drittens bezeichnet der Röstigraben kulturellen Unterschiede zwischen Romands und Deutschschweizern. Diese zeigen sich in alltäglichen Situationen, wie etwa in der Füllung der Znünibox. Offenbar, so wird des der SI-Family-Redaktion aus einer zweisprachigen Schule zugetragen, haben französischsprachige Kinder im durchschnitt weitaus leckerere Znünis dabei – «Chips und Gummibären», schwärmt die kleine Whistleblowerin – während deutschsprachige Kinder öfters Darvida und Gemüsesticks in ihren Rucksäcken vergammeln lassen. Dies nur als nicht repräsentatives Beispiel.